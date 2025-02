Juventus-Inter, Taremi e la possibile ‘svolta’. Motivazione alle stelle!

Juventus-Inter si disputerà domani 16 febbraio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Dal primo minuto, tra le fila dei nerazzurri, potrebbe partire anche l’iraniano Mehdi Taremi.

LA SITUAZIONE – Juventus-Inter sarà una sfida dal doppio significato per i nerazzurri. Oltre alla storica rivalità connessa al derby d’Italia, la sua portata si estende alla corsa scudetto, con i meneghini che giocheranno dopo il pareggio tra il Napoli capolista e la Lazio a Roma. L’Inter è consapevole di come questo turno di campionato possa incidere in maniera significativa sulla lotta al vertice, che vede momentaneamente i partenopei in vantaggio di due punti proprio sui nerazzurri.

Juventus-Inter, occasione per Taremi?

LO SCENARIO – In Juventus-Inter potrebbe esserci la presenza dal primo minuto di Mehdi Taremi, il cui impiego dall’inizio dipende dal recupero o meno di Marcus Thuram. L’iraniano potrebbe arricchire la sua storia in nerazzurro di una prestazione destinata a restare nei ricordi dei suoi tifosi. Essere decisivo contro la Juventus, a maggior ragione in un contesto così delicato per il discorso scudetto, rappresenterebbe la svolta definitiva dell’avventura di Taremi nel club meneghino.

IL PROPOSITO – In assenza di certezze sul fronte Thuram, il classe 1992 si candida seriamente per un posto da titolare e, nei suoi auspici, da attore protagonista contro la compagine bianconera. Con la consapevolezza per cui nuovi capitoli vincenti della propria esperienza con l’Inter possano essere scritti in presenza di una consapevolezza e una convinzione da top.