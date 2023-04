Juventus-Inter, la sfida infinita che vale più di una finale di Coppa Italia

Juventus-Inter non è solo una semifinale d’andata di Coppa Italia. Per i nerazzurri dev’essere fonte di stimolo dopo le ultime deludenti performance in campionato.

RIVALSA – Juventus-Inter non è mai una sfida come tutte le altre. Se, poi, aggiungiamo che quella di stasera è una semifinale di Coppa Italia e che, solo quindici giorni fa, la stessa partita si è giocata in campionato a San Siro, con un esito sfavorevole per i nerazzurri, la storia si fa ancor più interessante. C’è chi aspetta il derby d’Italia con la speranza che possa essere il match della rivalsa, e non solo nei confronti della Juventus. Perché se è vero che l’Inter il 19 marzo ha perso in casa contro i bianconeri è anche vero che quella sconfitta non è l’unica a pesare nella recente storia nerazzurra. La risposta deve, necessariamente, arrivare per riportare l’ordine a Milano anche dopo i deludenti KO contro Bologna, Spezia e Fiorentina.

RICADUTA – Ma alla carica che solo uno Juventus-Inter può portare fra i tifosi, ma anche nello stesso spogliatoio interista, corrisponde la paura di rivedere una squadra apatica e bloccata come quella di Simone Inzaghi nell’ultimo periodo. Non c’è, infatti, solo chi spera e crede che questa possa essere la partita della svolta. C’è anche chi – legittimamente – temere di assistere a un’altra prestazione sottotono. Uno Juventus-Inter come quello di campionato, oggi, però, sarebbe difficile da sopportare, considerando che questa sfida vale metà accesso alla finale di Coppa Italia e che non è più il momento di scherzare. Quel che è certo è che, tra chi ha ancora fiducia e chi, invece, ha smesso di sperare, non c’è tanta differenza. I tifosi dell’Inter questa sera saranno comunque, come sempre, seduti davanti al televisore. Ora tocca ai calciatori e a Simone Inzaghi dimostrare riconoscenza per questo eterna dimostrazione d’amore.