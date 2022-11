Juventus-Inter senza Bastoni? Adesso Inzaghi ha due possibili alternative

Alessandro Bastoni potrebbe non essere disponibile per Juventus-Inter (vedi articolo). In caso di forfait dell’ex Atalanta Inzaghi ha due possibili alternative

OUT – L’Inter potrebbe dover rinunciare ad Alessandro Bastoni nel match contro la Juventus. In caso di forfait del difensore, Inzaghi per la sfida dell’Allianz Stadium ha due possibili alternative tattiche. La prima prevede l’arretramento di Federico Dimarco sulla linea dei tre difensori, con uno fra Darmian e Gosens ad occupare il posto da titolare sulla corsia di sinistra. Un’opzione che sarebbe coraggiosa e che vedrebbe scendere in campo un’Inter a trazione decisamente offensiva. L’altra opzione, la più probabile, vedrebbe Acerbi ad agire sul centrosinistra (come già accaduto a Monaco contro il Bayern), con de Vrij in mezzo e Skriniar sulla destra. Una soluzione più conservativa e che certamente sbilancia meno l’11 in campo. Ad Inzaghi il compito di disfare la matassa e scegliere l’undici ideale per espugnare, ancora una volta, lo stadio della Juventus.