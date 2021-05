Juventus-Inter sconfitta amara: diventi stimolo per la prossima stagione

La sconfitta dell’Inter contro la Juventus brucia ancora. E può essere sfruttata per trovare nuovi stimoli nella prossima stagione.

SCONFITTA INASPETTATA – Juventus-Inter è stata la terza sconfitta in stagione in Serie A. Per i nerazzurri ovviamente, ché i bianconeri hanno vissuto un’annata diciamo diversa. Una sconfitta ininfluente ai termini della classifica, ma decisamente bruciante. Che resta nella mente. Una piccola macchia in un 2021 trionfale. Che però resta lì a rovinare uno stupendo abito. Dato che il risultato non si può cambiare tanto vale cercare di sfruttare il tutto in chiave positiva.

STIMOLO ESTERNO – Le squadre vanno stimolate. Soprattutto dopo una stagione come questa. L’Inter dopo un 2020/2021 trionfale potrebbe rilassarsi. Ritenersi superiore a tutti come per un diritto ormai acquisito. Può capitare essendo campioni d’Italia. Perdendo dunque mordente, grinta, quella tenacia feroce che tanto è stata importante per arrivare a questo risultato. Cosa può stimolare la squadra a lottare ancora? Una sconfitta immeritata, ingiusta, condizionata contro uno dei principali avversari è un buon esempio.

AVVERSARIO PER IL CAMPIONATO – Uno stimolo esterno aiuta a trovare nuove motivazioni. Un “nemico” esterno, da usare come spauracchio per mettere nuova benzina. Dimostrare di nuovo la propria superiorità, in modo diretto e non solo coi punti di vantaggio. Ribaltando, in modo ideale, un risultato quantomeno difficile da digerire. Senza ovviamente fare di Inter-Juventus l’unico obiettivo stagionale. Con una nota a margine: quest’anno la Juventus non è stata una contendente diretta per il titolo. Una novità rilevante negli ultimi dieci anni. L’anno prossimo potrebbe non essere così. E quindi lo stimolo valere doppio.