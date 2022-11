Juventus-Inter, il sabato di Serie A aumenta la pressione: vietato sbagliare

Aumenta la pressione in vista di Juventus-Inter di questa sera. I risultati del sabato di Serie A con le vittorie di Napoli e Milan, obbliga le squadre a dover vincere a ogni costo questa sera. Chi sbaglia è ormai praticamente fuori dai giochi.

PRESSIONE AUMENTATA – Continuano a correre Napoli e Milan davanti, con il rischio di creare un solco con le inseguitrici. Le vittorie su Atalanta e Spezia aumentano la pressione legata a Juventus-Inter di questa sera, con entrambe le squadre costrette a giocare per vincere. Un pareggio non sarebbe utile a nessuna delle due, sebbene il campionato sia ancora lungo. Ma perdere ulteriore terreno con il duo di testa vorrebbe dire praticamente abbandonare le speranze scudetto. Ecco perché Allegri e Inzaghi stanno preparando al meglio la gara di questa sera.

VIETATO SBAGLIARE – Chi tra Juventus e Inter approccerà la gara nel modo sbagliato, sarà in grande difficoltà. In questo senso sono importanti anche i recuperi dei vari infortunati da entrambe le parti. Specialmente Bremer per Allegri e Brozovic per Inzaghi. Il croato difficilmente partirà da titolare, ma può essere un’ottima alternativa da mandare in campo a gara in corso. Restano da capire le condizioni di Alessandro Bastoni, ieri febbricitante ma partito con la squadra. La sua presenza sarebbe fondamentale, ma Stefan de Vrij e Francesco Acerbi si tengono pronti. Servirà l’apporto di tutti, questa sera come non mai è vietato sbagliare.