Juventus-Inter purtroppo conferma i dati pregressi: attacco batte difesa

Le statistiche di Juventus e Inter mostravano un problema per la difesa nerazzurra in trasferta contro l’attacco bianconero in casa. E sono state confermate in campo.

ATTACCO BATTE DIFESA – Juventus-Inter era una sfida che sulla carta vedeva l’attacco bianconero favorito sulla difesa nerazzurra. Questione di numeri, di una in casa e dell’altra in trasferta. Poi bisognava vedere sul campo. E purtroppo il rendimento sul campo della sfida di Torino ha confermato queste statistiche.

DATI CONFERMATI – Il risultato finale dice tutto. Il 2-0 certifica la vittoria dell’attacco della Juventus sulla difesa dell’Inter. Con un’aggravante: i bianconeri si sono presentati alla sfida con un reparto offensivo monco, in emergenza totale. Tanto da partire con un’unica punta, Milik, e far subentrare solo dal settantesimo in poi altri esponenti dell’attacco (Chiesa e Di Maria). Lo stesso, la difesa dell’Inter è finita schiacciata. Nell’ennesimo big match e nell’ennesima trasferta. Un test fallito.