Juventus-Inter per sfatare un tabù e correre verso lo scudetto!

Juventus-Inter rimane il derby d’Italia, nonostante i bianconeri siano retrocessi in Serie B nel 2006. Rimane la sfida più prestigiosa del campionato di Serie A e stavolta potrebbe portare nuova linfa alla squadra di Simone Inzaghi.

PRESSIONE – Juventus-Inter è la partita che si è giocata più volte in Serie A. È LA PARTITA del nostro campionato, lo scontro tra le due squadre che hanno vinto il numero maggiore di scudetti. I tifosi sentono la pressione della gara, ma anche i giocatori e lo dimostra sicuramente il clima che si crea a pochi giorni dal match. Già Randal Kolo Muani ha detto la sua sulla sfida, lo farà anche Simone Inzaghi sabato mattina in conferenza stampa.

STORIA – I precedenti non sorridono all’Inter. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Inter in Serie A e a Torino si fanno fatica a ricordare le vittorie nerazzurre. Da quando il club piemontese si è spostato all’Allianz Stadium l’Inter ha vinto solamente due volte. Nel resto delle occasioni solo pareggi, o peggio, sconfitte. Con Simone Inzaghi sulla panchina è arrivato uno dei pochi successi firmato da Hakan Calhanoglu su calcio di rigore. Su un totale di quattro scontri all’Allianz Stadium ci sono stati due pareggi, una vittoria ed una sconfitta il 6 novembre 2022 in piena crisi nerazzurra.

Juventus-Inter, obiettivi diversi ma lo stesso pericolo!

OCCASIONE – Stavolta Juventus-Inter vale per obiettivi diversi. I bianconeri rincorrono il quarto posto per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, mentre i nerazzurri sono all’inseguimento del Napoli in vetta alla classifica. Le stagioni possono essere giudicate sicuramente in maniera diversa, ma entrambe le squadre rischiano di fallire i propri obiettivi. Una vittoria per l’Inter significherebbe tantissimo. Permetterebbe di sfatare un tabù allucinante a Torino, ma soprattutto di tenere il passo del Napoli di Antonio Conte che giocherà a Roma con la Lazio. Il pari del derby di Milano e la sconfitta di Firenze impongono assolutamente i tre punti!