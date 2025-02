Juventus-Inter, numeri e rivalità: Derby d’Italia a -4

Juventus-Inter sarà la prossima grande sfida dei nerazzurri. Domenica, alle ore 20.45 sarà il Derby d’Italia a chiudere la serata di Serie A.

RIVALITÀ – Juventus-Inter è il big match del venticinquesimo turno di Serie A. Sarà la partita numero 253 tra le due squadre. Complessivamente 112 vittorie per la Juventus, 77 per l’Inter e 63 pareggi. Il prossimo incontro del 16 febbraio 2025, promette di essere un’altra sfida cruciale nella lunga rivalità tra queste due giganti del calcio italiano. Storicamente, la Juventus ha avuto il sopravvento negli scontri diretti, ma l’Inter ha interrotto questo dominio vincendo la Serie A nel 2021, dopo un lungo digiuno. A interrompere il dominio bianconero è stato proprio Antonio Conte da allenatore dell’Inter, storica bandiera della Juventus. Negli ultimi anni, le partite tra le due squadre sono state particolarmente combattute: nel 2021, l’Inter vinse 2-0 a San Siro, mettendo un’ipoteca sullo scudetto, mentre nel 2022 la Juve si impose 2-0 in casa. Inoltre, l’Inter ha conquistato la Supercoppa Italiana nel 2023, battendo proprio la Juventus con un gol di Lautaro Martínez.

Juventus-Inter, tre punti fondamentali per entrambe le squadre

DERBY D’ITALIA – Juventus-Inter si giocherà all’Allianz Stadium dove i nerazzurri avranno un’intero stadio contro. L’Inter prima della rovinosa sconfitta contro la Fiorentina, a Firenze, aveva il ruolino di marcia migliore in Serie A fuori dalle mura di San Siro. Nell’ultimo incontro in casa con i bianconeri, l’Inter ha pareggiato (4-4) una partita chiusa sul 4-2, poi riaperta da Kenan Yildiz. Al momento i nerazzurri negli ultimi 3 incontri hanno all’attivo 1 pareggio (Milan), 1 sconfitta e 1 vittoria (Fiorentina). La Juventus nelle ultime 3 partite ha sempre vinto. L’Ultima vittoria in Champions League conto il PSV Eindhoven. In seconda posizione con 51 punti, l’Inter ha mantenuto una costanza di rendimento che le ha permesso di rimanere in lizza per il titolo. Attualmente al quarto posto in classifica con 43 punti, la Juventus invece è determinata a consolidare la propria posizione tra le prime quattro per assicurarsi un posto in Champions League. Sarà un Derby d’Italia tutto da vivere.