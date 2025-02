Juventus-Inter, Mariani a dirigere: cosa aspettarsi dall’arbitro dopo errori e controversie

Inter-Juventus, sarà affidata all’arbitro Mariani. All’Allianz Stadium sarà un’autentica bolgia. La terna arbitrale dovrà essere all’altezza del grande incontro di domenica sera.

ARBITRI SOTTO ACCUSA – Inter-Juventus sarà arbitrata da Mariani. Il fischietto di Aprilia, designato da Rocchi, dirigerà il Derby d’Italia. È un anno caratterizzato da gravi errori arbitrali ad ogni giornata, nonostante l’aiuto della tecnologia. Recentemente Abisso, in Como-Juventus, non vede il mani da rigore di Gatti. In Inter-Fiorentina La Penna e l’assistente concedono un calcio d’angolo inesistente all’Inter da cui poi scaturirà la rete del vantaggio. Sempre La Penna, nella stessa partita, concede un rigore generoso (per usare un eufemismo) per fallo di mano su Darmian dopo un colpo di testa a distanza molto ravvicinata. Questa è solo la punta dell’iceberg degli errori fino a qui commessi da parte degli uomini forniti dall’AIA. Probabilmente stiamo vivendo uno dei punti più bassi dal punto di vista dell’arbitraggio nonostante la presenza del VAR, che dovrebbe aiutare a fugare molti dubbi.

Inter-Juventus, Mariani arbitro dell’incontro mentre Mazzoleni al Var

BIG MATCH – Il derby d’Italia avrà Mariani come direttore di gara e l’arbitro Mazzoleni in sala VAR. L’Incontro è delicatissimo. La Juventus si gioca un posto in Europa, mentre l’Inter si contende lo scudetto con il Napoli. La domanda sorge spontanea: sarà in grado, la terna arbitrale, di dirigere un incontro dalla valenza così importante? Ricordiamo che l’arbitro Mariani è stato travolto da pesanti e aspre critiche dallo stesso Antonio Conte dopo Inter-Napoli per aver concesso ai nerazzurri un rigore certamente non inventato. L’allenatore degli azzurri disse testuali parole: «Il Var usato cosi genera solo retropensieri». Lo stesso Conte che non proferì parola quando gli fu concesso un rigore inesistente in Empoli-Napoli. Per quanto riguarda lo storico, Mariani ha diretto l’Inter in 16 occasioni, con un bilancio di otto vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. L’augurio più grande è che dopo questa importante sfida, a rimanere nella mente dei tifosi siano solo le giocate dei grandi campioni e non gli episodi arbitrali.