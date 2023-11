Juventus-Inter, Inzaghi prova un’impresa per entrare nella storia

Domani è in programma il derby d’Italia Juventus-Inter. Si gioca per la rivalità, per la storia e soprattutto per il primo posto in classifica. Negli anni recenti, nessun allenatore nerazzurro è mai riuscito a replicarsi in casa della Juventus.

STORIA – La storia di questo match non è di certo da scoprirsi ora, Juventus-Inter rappresenta una delle sfide più prestigiose del calcio italiano. Non a caso il nome di derby d’Italia. Tra vicende societarie, screzi di mercato, note procedure di tribunale riferite agli anni 2005 e 2006, Juventus-Inter non smetterà mai di infiammare le tifoserie. Particolare attenzione al match di domani sera al Allianz Stadium, che rappresenterà la sfida per il primato in classifica. L’Inter con un vantaggio di 2 punti sui bianconeri, vuole allungare ulteriormente e blindare la posizione da capolista. Nei tempi recenti nessun allenatore è riuscito nell’impresa di vincere due volte in casa della Juventus.

NUOVA OCCASIONE – Occasione importante, dunque, per Simone Inzaghi che domani potrà entrare nella storia recente dell’Inter e di questo match. Nessun allenatore, neanche José Mourinho è mai riuscito a vincere per due volte sul campo di casa della Juventus. Nella storia dei bianconeri da quando hanno cambiato ‘casa’, sono state soltanto due le sconfitte contro i nerazzurri. Nel 2013 ci è riuscito Andrea Stramaccioni, vincendo nel nuovo stadio dei bianconeri e chiudendo il campionato con un piazzamento al nono posto. Nel 2022, invece, Simone Inzaghi ha battuto Massimiliano Allegri con un rigore di Hakan Calhanoglu. Occasione domani per entrare nella storia di questo match e ancora di più nel cuore dei tifosi nerazzurri.