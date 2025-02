Juventus-Inter IN tre punti: Inzaghi scopre che i jolly ora sono finiti

Juventus-Inter è un incubo da cui è difficile svegliarsi per Inzaghi, la sua squadra e tutta la tifoseria nerazzurra. Un altro passo falso. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 25ª giornata di Serie A

TORINO – Altra frenata per l’Inter di Simone Inzaghi, che in casa della Juventus dell’ex nerazzurro Thiago Motta non riesce a recuperare lo svantaggio minimo. Niente primo posto, che si allontana di un punto rispetto all’ultima settimana nonostante il mezzo passo falso del Napoli (56). Inter seconda a quota 54 punti alle spalle della capolista e seguita dall’Atalanta (51). Analizziamo Juventus-Inter (0-1) di Serie A in tre punti.

Inter, un altro jolly mandato in fumo: Inzaghi, che succede?

1. ENNESIMA SCONFITTA – Game over all’Allianz Stadium. L’Inter gioca (solo) un tempo, la Juventus vince (nell’altro). Ride solo Thiago Motta. E Inzaghi inanella un’altra sconfitta a dir poco clamorosa in uno scontro diretto stagionale. L’ennesima. Basterebbe questo per terminare anzitempo qualsiasi analisi su Juventus-Inter. Non ci sono episodi particolari da analizzare. Anzi, c’è da analizzare solo il risultato finale. L’1-0 di Torino conferma che l’Inter di Inzaghi ha un serio problema con le partite da non fallire. Che sia un derby, una finale, un recupero “extra” calendario, uno scontro diretto da sei punti o un’altra sfida di tale portata… l’Inter di Inzaghi non c’è. E spreca ogni jolly. Il paradosso è servito: l’Inter aveva un solo risultato a disposizione per riconquistare la vetta. E invece torna a Milano addirittura con un punto perso rispetto al Napoli capolista.

Juventus-Inter preparata bene, letta bene… ma persa male

2. LETTURA MOTIVATA – La principale critica mossa a Inzaghi è quella relativa ai cambi. E anche questo è paradossale, visto che in Juventus-Inter per la prima volta avviene una lettura della partita attenta. L’Inter avrebbe dovuto attaccare sulla fascia sinistra e per un’ora non lo fa. L’ingresso del funambolo Nicola Zalewski al posto del deludente Federico Dimarco ha una logica preciso. Il doppio cambio che coinvolge contemporaneamente tutta la catena sinistra – Alessandro Bastoni fuori per Carlos Augusto – è la firma di Inzaghi per non tardare una sostituzione considerata “propedeutica” nello slot successivo. Nulla di stravolgente. Peccato che lo 0-1 non arrivi e, al contrario, arrivi l’1-0. A quel punto l’Inter non è più in grado di recuperare. Di nuovo. Il canovaccio nerazzurro purtroppo è lo stesso da inizio stagione: l’Inter costruisce tanto ma concretizza pochissimo. E al primo e/o unico errore difensivo crolla senza più riuscire a rimontare.

Mkhitaryan spiega ma non dovrebbe spiegare: reset Inter

3. ARROGANZA IMMOTIVATA – L’Inter non perde a Torino per i cambi di Inzaghi né per la rosa costruita superficialmente per una stagione con così tanti impegni. Il principale problema dell’Inter è quello descritto da Henrikh Mkhitaryan al termine della partita. Un problema allarmante. Figlio di un contesto reale assolutamente immotivato. Una squadra troppo arrogante e senza stimoli. L’Inter di Inzaghi sa solo giocare bene. Quando vuole. Quando c’è da giocare diversamente si perde. E perde nelle peggiori situazioni. Anche nel peggiore dei modi. Resettare questo approccio alle partite e soprattutto questo atteggiamento controproducente alla stagione è il minimo per una squadra che vuole alzare trofei [importanti] a fine stagione. L’Inter di Inzaghi al momento non ha mezze misure: tra lo straordinario trionfo e il tonfo fragoroso passa Napoli-Inter e poco altro in calendario. I jolly da non sprecare ma sprecati sono finiti a Torino.