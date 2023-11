Juventus-Inter, già sfida scudetto? La colpa è anche di chi insegue!

Al ritorno della pausa per le nazionali, ci sarà il tanto atteso derby d’Italia in campionato. Juventus e Inter al momento hanno staccato le inseguitrici in classifica, risultate nettamente inferiori alle aspettative.

CLASSIFICA – Tra le previsioni estive per il campionato di Serie A 2023-24, era difficile pronosticare un antipasto di scontro scudetto già a fine novembre. Infatti, Juventus e Inter si sfideranno nel derby d’Italia con rispettivamente sei e otto punti di vantaggio sul Milan terzo in classifica. Stefano Pioli vive una posizione molto delicata, come l’ha vissuta anche Rudi Garcia prima dell’esonero e il subentro di Walter Mazzarri al Napoli. Tra chi si credeva contendente al titolo nazionale, sicuramente sono da segnalare le delusioni di Lazio e Roma. Emblematico il derby giocato domenica con una notevole carenza di qualità in campo. Restano al momento tra le posizioni europee la Fiorentina e l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, anche dopo diverse cessioni importanti in estate come Zapata e Hojlund.

CORSA A DUE – Messo in evidenza il divario tra Inter e Juventus con il resto del campionato, c’è da dare ulteriore importanza al derby d’Italia in arrivo il 26 novembre allo Stadium di Torino. L’Inter è chiamata a una vera e propria impresa, in quanto la Juventus arriva da 5 vittorie nelle ultime 5 giornate di campionato. In casa i bianconeri contano solo un pareggio a inizio stagione contro il Bologna, seguito da tutte vittorie interne. La squadra di Inzaghi deve infrangere questo record dei rivali, come fatto contro l’Atalanta. Ottenendo i 3 punti, si potrà concentrare sulle altre due trasferte importantissime che seguono, quali Benfica e Napoli.