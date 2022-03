Juventus-Inter, la gara degli italiani delusi: Barella e Bastoni su la testa!

Juventus-Inter accenderà il primo weekend calcistico di aprile. Tanti nazionali italiani delusi in campo ma un occhio di riguardo va a Barella e Bastoni

DALLA DISFATTA MONDIALE AL DERBY D’ITALIA − Juventus-Inter è il match clou della 31ª giornata di Serie A. Un Derby d’Italia decisivo per entrambe le squadre, distanti in classifica di un solo punto. Chi perderà dovrà dire definitivamente addio alla corsa Scudetto. Per i nazionali italiani impegnati in questa partita è quasi una sorta di Macedonia del Nord bis. In totale, saranno sei i giocatori reduci dalla debacle di Palermo con annessa esclusione dal prossimo Mondiale in Qatar: quattro lato Juventus e due lato Inter. Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio e Manuel Locatelli tra i bianconeri; Alessandro Bastoni e Nicolò Barella tra le fila nerazzurre. Entrando nello specifico, soltanto i due di mister Simone Inzaghi sono stati protagonisti in campo della disfatta mondiale.

PREMIATA COPPIA − Sicuramente più di chiunque altro, Juventus-Inter sarà per loro una gara umorale. Tutti e sei avranno voglia di rivalsa e riscatto dopo la delusione condivisa. Il tutto con l’assurda amichevole contro la Turchia a Konya. Presumibilmente, i due nerazzurri non partiranno dal 1′ a discapito invece di Chiellini e De Sciglio. I due giocatori dell’Inter, presente e futuro della Nazionale azzurra, dovranno necessariamente raccogliere i cocci di Palermo per rientrare concentrati e ‘cattivi’ in vista dell’Allianz Stadium. L’Inter ha bisogno dei migliori Bastoni e Barella, pilastri della squadra di Inzaghi. Il centrocampista sardo, apparso poco in palla sia nelle ultime gare con il club che in Nazionale, dovrà riaccendere i motori per questo finale di stagione. Serve la premiata coppia di un anno fa, quando a Milano confezionarono il definitivo gol del 2-0 con Bastoni assist-man e Barella finalizzatore.