Juventus-Inter gara del destino di Conte, torna l’atteggiamento difensivo?

Conte come sceglierà di giocare Juventus-Inter? Il tecnico potrebbe rispolverare l’atteggiamento che ha portato allo scudetto.

GARA UNICA – Juventus-Inter non è una gara qualunque. Non lo è mai stata, ma l’arrivo di Conte ci ha aggiunto un bel carico. La partita di sabato non fa eccezione. Anche se i nerazzurri non hanno alcuna spinta dalla classifica visto che il titolo è già stato vinto matematicamente. Questo influirà sull’impostazione tattica?

CAMBIAMENTO – Contro Sampdoria e Roma l’Inter ha un filo allentato la tensione. Si è dimostrata una grande squadra, capace di vincere e giocare bene anche senza obiettivi reali. Ma non si è più vista quell’impostazione difensiva che ha accompagnato gli ultimi mesi della corsa scudetto. Un’idea che invece Conte potrebbe riproporre coi bianconeri.

ATTEGGIAMENTO – Il motivo è che la pressione di vincere è tutta sulla Juventus. Gli uomini di Pirlo devono conquistare ogni punto per sperare di entrare in Champions League. Questo li obbliga almeno sulla carta a fare la partita, a tenere palla. Un concetto che ha un rafforzativo: i bianconeri già di loro sono la seconda squadra in Serie A per possesso medio. Conte quindi potrebbe scegliere di assecondare questa tendenza, riportando la sua Inter a giocare col baricentro basso, cercando le ripartenze. Con l’obiettivo di vincere.