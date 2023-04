Juventus-Inter, esito già scritto? I gravi problemi tattici di Inzaghi

Siamo alla vigilia di Juventus-Inter (vedi probabile formazione), partita valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri vivono uno stato di crisi difficile, l’esito sembra già scritto prima dell’inizio se Simone Inzaghi non cambierà qualcosa.

EQUILIBRIO – È vero, l’Inter è stata sfortunata in diverse gare di questo periodo di crisi. Le occasioni da gol mancate sono state tante, soprattutto contro Fiorentina e Spezia, entrambe uscite vittoriose dalle sfide con i nerazzurri. Il problema non è la produzione offensiva, che c’è e richiede solamente maggiore precisione da parte degli attaccanti, ma la fase difensiva e il modo di posizionarsi in campo dei giocatori. Il grave errore di Simone Inzaghi sta proprio nell’equilibrio che mai è stato trovato nella stagione. Anche in gare in cui gli avversari si chiudono completamente non c’è la sicurezza di concludere con una porta inviolata. L’esempio lampante si è palesato a La Spezia, dove gli unici due tiri dei liguri sono finiti in rete.

Juventus-Inter, la chiave

DIFETTI – Juventus-Inter sembra una partita dall’esito già scritto proprio per questi motivi. I bianconeri hanno già vinto due volte contro i nerazzurri, segnando tre gol e non subendone neanche uno. Nei precedenti la gara si è sviluppata alla stessa maniera. La differenza è stata prettamente nelle scelte degli allenatori: Massimiliano Allegri è stato prudente, aspettando l’Inter e verticalizzando in velocità per i suoi esterni come successo con Filip Kostic, mentre Simone Inzaghi è caduto nella trappola, sbilanciando la squadra e non riuscendo a gestire le ripartenze. Il cinismo assente tra Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Edin Dzeko non aiuta di certo, un numero maggiore di gol migliorerebbe la situazione ma nasconderebbe i reali problemi della difesa. La Fiorentina per ultima, ma anche altre compagini hanno reso evidente la mancanza di equilibrio dell’Inter, che lo scorso sabato al terzo minuto aveva subito già due tiri. I trentadue gol subiti in campionato non sono nati per caso, sono un numero eloquente a cui però ancora non è stata trovata una soluzione.