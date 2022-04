Juventus-Inter decisa dal VAR: Rabiot ha ragione ma sbaglia il conteggio

Juventus-Inter dura quasi due ore in campo a causa dell’intervento del VAR. Che rappresenta l’unico mezzo in grado di correggere gli errori dell’arbitro in campo. Le polemiche continueranno ancora per un po’, giusto per cercare altri alibi nella sconfitta. L’importante è tenersi a distanza dai calcoli matematici dello juventino Rabiot, che non brilla per dialettica

VAR PROTAGONISTA – Stamattina è possibile parlare di Juventus-Inter (vedi video) terminata 0-1 solo ed esclusivamente grazie al VAR. La prestazione dell’arbitro Massimiliano Irrati (vedi moviola) in campo è insufficiente. Per sua fortuna la tecnologia gli va in aiuto, correggendo gli errori macroscopici fatti. Non è il caso di tornare sulle polemiche arbitrali. Perché, diciamocela tutta, se il bianconero Adrien Rabiot (vedi dichiarazioni) la fa fuori dal vaso, è colpa di chi glielo permette. E certe dichiarazioni vanno bene solo ai tifosi da bar, che non accettano la sconfitta ma cercano alibi nella sconfitta. Sono chiacchiere da bar, appunto. Tipiche di qualsiasi partita. Sempre presenti in Italia dopo quelle a tinte bianconerazzurre. Non se ne può proprio fare a meno…

PROF. RABIOT – Il centrocampista francese sostiene che Juventus-Inter si sia giocata in 11 contro 12. E probabilmente ha ragione, ma sbaglia il conteggio della squadra arbitrale a supporto delle due squadre. Sarebbe più giusto dire 12 contro 13, no? Del resto, il VAR Paolo Silvio Mazzoleni e l’AVAR (Assistente del VAR, ndr) Matteo Passeri correggono l’arbitro Irrati, decidendo di fatto il risultato finale del Derby d’Italia. Effettivamente – come dice Rabiot – l’uomo in più per l’Inter c’è, ma non è quello in campo… E se servono addirittura due arbitri esterni a sistemare le cose, c’è da preoccuparsi. Ora resta solo da spiegare una cosa, che forse a Rabiot sfugge: perché sul tabellino di Juventus-Inter per l’Inter è segnato il gol di Hakan Calhanoglu su rigore anziché il grottesco autogol della Juventus? Ah, già… Grazie – almeno in parte – VAR: Juventus-Inter stavolta si chiude senza beffa, nonostante gli errori arbitrali in campo.