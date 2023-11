Juventus-Inter, dato record da Scudetto. Due difese ‘bunker‘

Domani sera è in programma la partita tra Juventus ed Inter tanto attesa da settimane. In palio ci sarà il primo posto del campionato, ma ci sono anche alcuni dati che segnano un record storico.

PRIMA VOLTA – Sebbene Juventus-Inter sia la sfida più prestigiosa del campionato, non a caso è conosciuto come derby d’Italia, c’è un dato che appare per la prima volta nella storia di questo match. Questa sarà la prima occasione in cui Juventus e Inter si affronteranno con almeno 29 punti a testa prima della quattordicesima giornata di campionato. Un segnale evidente dell’alto livello raggiunto da entrambe le squadre in questa stagione e della voglia di contendersi lo Scudetto. In passato, si erano scontrate con un massimo di 24 punti ciascuna, ma questa volta la posta in gioco è il primato in classifica.

STORIA RECENTE – In generale Juventus-Inter si è disputata per 180 volte, vedendo i bianconeri trionfanti in 87 occasioni. Nella storia più recente c’è da sottolineare come la Juventus sia uscita vincente in 5 degli ultimi 8 scontri contro i nerazzurri. L’ultima partita ha visto trionfare l’Inter in semifinale di Coppa Italia a San Siro. A Torino l’ultima gara in campionato è stata vinta dai bianconeri con i gol di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli nel novembre 2022.

Juventus-Inter, difese granitiche

DIFESE – Per riuscire a vincere entrambe le squadre dovranno ovviamente fare gol, ma con queste difese sarà molto difficile arrivare a farlo. Infatti Inter e Juventus rappresentano le difese meno battute del campionato. L’Inter conta 6 gol subiti, mentre i bianconeri ne contano soltanto uno in più. Massimiliano Allegri preferisce pazientare nella propria metà campo e sfruttare quelle poche occasioni che si vengono a creare per colpire l’avversario, a differenza di Simone Inzaghi, oggi in conferenza stampa, che crea tanta superiorità e pericolosità in area avversaria.