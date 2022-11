Juventus-Inter, Cuadrado è la bestia nera dei nerazzurri! Questi i numeri

Juventus-Inter è una partita non ordinaria per entrambe le squadre. Vari giocatori hanno già vissuto le emozioni e la tensione del derby d’Italia: tra questi Juan Cuadrado, vera e propria bestia nera dei nerazzurri.

TRA TUFFI E GOL – Juan Cuadrado non ha mai raccolto simpatie in giro per l’Italia. Nella sponda nerazzurra di Milano non ricordano con piacere i trascorsi del colombiano. L’esterno è stato sempre un incubo: dribbling, velocità, gol e anche qualche tuffo di troppo. Tra Udinese, Lecce, Fiorentina e Juventus Cuadrado ha giocato 23 match contro l’Inter, segnando ben 5 volte e fornendo 4 assist. La squadra meneghina è la più colpita dal colombiano, che è spesso ispirato quando vede i colori nerazzurri.

Cuadrado bestia nera dell’Inter: i numero del colombiano contro i nerazzurri

I ricordi del tifoso interista vanno ovviamente alla doppietta oggetto di critiche del maggio del 2021. Il rigore concesso e poi segnato ha portato alla Juventus la qualificazione in Champions League ed è rimasto indigesto ai giocatori dell’Inter. Il 3-2 finale ha messo in dubbio il Var e la sua utilità e di certo non si poteva non essere d’accordo in quella occasione. Non solo l’episodio appena descritto, ma anche i diversi litigi con Perisic, che ha sempre cercato il contatto con l’esterno bianconero. Un’altra partita decisa da Cuadrado fu quella del 2017 di Torino, finita 1-0 con una sua rete da fuori area. Proprio sulla sua fascia l’Inter sembra aver perso Bastoni, perciò sarà probabile la ricerca dell’uno contro uno con Acerbi (vedi focus).