Juventus-Inter come Inter-Milan: Inzaghi inverta il trend! Ultima chiamata

Juventus-Inter è la prima partita dopo la sosta Nazionali proprio come Inter-Milan del 5 febbraio. Da allora la squadra di Inzaghi ha perso ritmo, lucidità nonché punti e terreno dalla vetta. Adesso la parola d’ordine è invertire il trend post pausa per non dire definitivamente addio al sogno scudetto

TREND – Juventus-Inter è la sfida in programma domenica 3 aprile alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, valevole per la trentunesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Il match contro i bianconeri è il primo dopo la sosta per la squadra di Simone Inzaghi, proprio come Inter-Milan del 5 febbraio. Quel derby, com’è noto, ha segnato l’inizio di un trend negativo per Samir Handanovic e compagni mentre la super sfida contro i bianconeri deve avere come unico obiettivo quello di invertire la rotta da qui alla fine del campionato.

ULTIMA CHIAMATA – La strada verso lo scudetto si è ormai irrimediabilmente complicata e l’ultimissima chance passa proprio da Torino. La squadra di Massimiliano Allegri si trova infatti a un solo punto di distanza dall’Inter e va da sé che con una sconfitta e nonostante il recupero con il Bologna (QUI la data), i nerazzurri sarebbero più fuori che dentro la lotta scudetto. La parola d’ordine deve essere solo una: invertire il trend negativo per portare a casa quei 3 punti che in campionato mancano dalla sfida con la Salernitana. La missione non è impossibile ma nemmeno così semplice. I bianconeri, infatti, sono lanciatissimi in campionato e in più avranno il fattore campo con gli stadi finalmente al 100% della capienza (vedi articolo). Le speranze scudetto dei Campioni d’Italia in carica passano da Juventus-Inter, un nuovo fallimento metterebbe la parola fine.