Juventus-Inter chiama Skriniar: con Vlahovic c’è un precedente da evitare

In Juventus-Inter, occhio al duello Skriniar-Vlahovic nell’area di rigore nerazzurra. Serve una prova super del muro slovacco e lontana da quella di qualche anno fa

ALTRO TEST − Juventus-Inter sarà un match pieno di duelli molto importanti e suggestivi. Da quello tra Lautaro Martinez e Matthijs de Ligt al meno amichevole tra Ivan Perisic e Juan Cuadrado (vedi articolo). Non bisogna però dimenticare un’altra bagarre niente male: Milan Skriniar vs Dusan Vlahovic. Per il muro slovacco è in arrivo un altro avversario decisamente ostico. Vlahovic è il terminale offensivo della Juventus nonché il capocannoniere del campionato con 21 reti a referto insieme a Ciro Immobile. Test molto impegnativo e importante per Skriniar. Pressione sì, paura mai però per il forte centrale nerazzurro. In questa stagione, il nazionale slovacco ha già affrontato diversi attaccanti di una certa caratura: da Benzema a Salah passando per lo stesso Osimhen del Napoli. Tutti avversari con caratteristiche più o meno differenti. In Juventus-Inter sarà la volta di un altro pezzo da novanta come Vlahovic. Giocatore dallo grande strapotere fisico e dal mancino educatissimo. Skriniar lo sa bene avendolo già testato qualche stagione fa in un Fiorentina-Inter terminato 1-1 del dicembre 2019. Serve un’altra prestazione da leader per uscire a testa alta e col bottino pieno dall’Allianz Stadium.