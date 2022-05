Juventus-Inter chiama Calhanoglu: il turco già decisivo coi bianconeri

L’Inter contro la Juventus ha un giocatore specifico a cui affidarsi. Si tratta di Hakan Calhanoglu. Il turco è già stato decisivo due volte coi bianconeri.

PROTAGONISTA ANNUNCIATO – In casa Inter la sfida con la Juventus chiama un giocatore in particolare. Per quanto magari inatteso a inizio stagione, parliamo di Hakan Calhanoglu. I precedenti stagionali parlano chiaro. Gli uomini di Inzaghi non hanno brillato in generale nelle tre sfide coi bianconeri. Ma nelle giocate decisive in campionato c’è sempre stato di mezzo proprio il turco.

DECISIVO NEI GOL- I conti si fanno in fretta. Anche perché l’Inter ha segnato solo due reti tra andata e ritorno, una per gara. Nell’1-1 di San Siro il gol di Dzeko nasce proprio da una conclusione di Calhanoglu deviata sulla traversa. Il bosniaco così si trova a segnare a porta vuota, sbloccando la partita. Un contributo decisivo. Al ritorno invece si è messo in proprio per segnare il gol decisivo. Prendendosi la responsabilità di un rigore dal peso specifico elevatissimo. Dovendolo battere pure due volte. Anche stavolta, un contributo decisivo.

TERZO ATTO PERSONALE – Impossibile quindi non pensare a Calhanoglu in vista della sfida di Coppa Italia. Il turco in tutta la stagione ha dimostrato consistenza e capacità di incidere sui risultati. Ma contro la Juventus è stato tra i protagonisti più in vista. Di sicuro il più continuo sulle tre sfide. La finale promette di essere in mano sua.