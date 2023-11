Juventus-Inter in arrivo: la classifica Top-10 per valore di calciomercato

Juventus-Inter si giocherà in campo nel weekend ma il Derby d’Italia è una partita sempre aperta in sede di calciomercato. Tantissimi gli obiettivi in comune tra le due squadre. Ma quali sono i calciatori con il valore di mercato più alto al momento? Analizziamo il confronto Juventus-Inter con la Top-10 dedicata grazie alla infografica firmata FootData™ x Inter-News.it

VALORI DI CALCIOMERCATO – Il Derby d’Italia ogni anno è la partita più attesa in Serie A sull’asse Milano-Torino. E a Torino è pronto quasi tutto per Juventus-Inter di domenica 26 novembre. A causa della sosta internazionale e soprattutto dei recenti infortuni due squadre non arriveranno al meglio alla partita. L’Inter di Simone Inzaghi conta di riavere il capitano Lautaro Martinez, capocannoniere della competizione ma anche primo nella speciale classifica per valore di calciomercato. Sul podio un altro nerazzurro alle sue spalle e un bianconero di Massimiliano Allegri sul gradino più basso. Nel complesso, più Inter che Juventus nelle prime posizioni. E sono ben quattro i nazionali italiani bianconerazzurri nell’elenco. Ma chi fa parte dei primi dieci posti? Ecco la classifica Top-10 dei calciatori di Juventus-Inter per valori di calciomercato attuali attraverso l’infografica di FootData™ in collaborazione esclusiva con Inter-News.it sul tema Inter.

Fonte: FootData™