Juventus-Inter ad alto punteggio? Attacco produttivo contro difesa porosa

Juventus-Inter è una partita che vede un particolare incastro statistico. Quello tra l’attacco bianconero in casa e la difesa nerazzurra in trasferta.

STATISTICHE CHE SI INCASTRANO – Juventus-Inter potrebbe rivelarsi una gara ad alto punteggio. Le statistiche delle due squadre infatti vedono un incastro ben preciso. Cioè quello dell’attacco dei bianconeri in casa contro la difesa dei nerazzurri in trasferta. Quindi meglio prepararsi.

ATTACCO BIANCONERO – L’attacco di Allegri non è esattamente il punto di forza della squadra. I 18 gol totali valgono il sesto bottino della Serie A. Ma attenzione. di questi ben 15 sono arrivati a Torino, tra le mura amiche. Una cifra che vale il secondo miglior attacco del campionato in casa. Una Juventus a due facce dunque, almeno dal punto di vista offensivo. E poi c’è la difesa dell’Inter.

DIFESA NERAZZURRA – I nerazzurri con 17 gol subiti sono l’ottava difesa della Serie A. Anche qui, non il punto di forza della squadra. Ma in particolare il reparto fa acqua in trasferta. Lontano da San Siro infatti l’Inter è la peggior difesa del campionato. La peggiore di tutti, con ben 14 gol subiti. Un dato che si sposa in modo preoccupante con quello dell’attacco bianconero.