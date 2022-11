Juventus-Inter: Acerbi-de Vrij, chi sceglierà Inzaghi? Ecco i precedenti

La formazione dell’Inter sembra ormai certa per la trasferta di Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri. L’unico dubbio di Inzaghi riguarda l’impiego di de Vrij o Acerbi, chi sceglierà l’allenatore? Questi i precedenti negli scontri diretti.

BALLOTTAGGIO IN DIFESA – L’Inter è pronta per il suo penultimo weekend di Serie A prima della sosta. La prossima avversaria sarà la Juventus e la posta in palio sarà molto alta. Chi vince potrà riaffacciarsi al vertice, chi perde abbandonerà forse definitivamente le speranze. Inzaghi ha un solo dubbio in difesa: de Vrij o Acerbi (vedi articolo)? Skriniar e Bastoni hanno ormai ripreso il loro posto da titolare che per anni hanno occupato, mentre gli altri due continuano nei ballottaggi. Fino ad ora in Champions League l’allenatore piacentino ha preferito Acerbi, che ha disputato 5 partite partendo dal primo minuto. De Vrij si è reso protagonista però delle ottime prestazioni contro il Barcellona, sia a Milano che in Spagna.

SITUAZIONE IN CAMPIONATO – In campionato Acerbi è stato preferito negli ultimi due scontri diretti disputati dall’Inter contro Udinese e Roma. I risultati non sono stati positivi, ma non per colpa dell’italiano. Il dato preoccupante ha riguardato invece il difensore olandese, causa principale forse della sconfitta di Udine. Nelle precedenti partite contro Milan e Lazio Inzaghi ha preferito Stefan, ma c’è da contare anche l’inserimento graduale del difensore ex Lazio di trentaquattro anni all’interno del gruppo squadra. Per il match di domenica con la Juventus sembra in vantaggio Acerbi, confermando le impressioni degli ultimi big-match di Inzaghi. Non è da sottovalutare però la crescita di de Vrij, che sta giovando assolutamente della concorrenza. Il ritorno al gol ne è la chiara prova.