Juventus-Inter, sarà Acerbi contro Kolo Muani. Confronto che riecheggia il passato!

Juventus-Inter vedrà varie sfide nella sfida. Una di queste coinvolgerà sicuramente Francesco Acerbi e il nuovo attaccante bianconero Kolo Muani.

IL CONFRONTO – Juventus e Inter si sfideranno in uno dei match clou della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi punterà su Francesco Acerbi al centro della difesa, con Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni a completare il reparto arretrato. Il centrale dei meneghini avrà da marcare il mattatore del 2025 bianconero, quel Kolo Muani su cui i piemontesi puntano con convinzione dopo averlo ingaggiato in prestito nella finestra invernale di calciomercato.

Acerbi vs Kolo Muani. Una realtà che può ripetersi in Juventus-Inter

LA SITUAZIONE – Acerbi si troverà di fronte un tipo di attaccante in grado di svariare per il fronte offensivo, come voluto da Thiago Motta per la sua Juventus, ma anche di essere pronto a raccogliere le opportunità costruite in zona avanzata. Il suo profilo è diverso da quello di Romelu Lukaku, mentre ricorda quello di Moise Kean, l’avversario marcato dal difensore dell’Inter nella partita che ha segnato il suo rientro in campo nel 2025.

LA SPERANZA – È inevitabile che l’auspicio dei nerazzurri sia quello di vedere ripetersi l’andamento dell’ultimo duello tra Acerbi e il suo “rivale offensivo” anche contro la Juventus. Se con Kean si è chiamati al massimo sforzo in termini di fisicità per tenere testa a un calciatore della sua struttura fisica, nel caso di Kolo Muani si tratta di leggere in anticipo le possibili mosse di un attaccante che fa dell’agilità una delle sue cifre caratteristiche. Acerbi ha già dimostrato ai tifosi dell’Inter di saper sopperire a qualche lacuna con l’applicazione delle proprie doti difensive. La sfida contro la Juventus rappresenterà un’ulteriore occasione per confermarlo.