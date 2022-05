Juventus-Inter, a centrocampo è scontro fisico: Barella è avvisato

Juventus-Inter vedrà uno scontro anche fisico a centrocampo. Barella in particolare dovrà dimostrare di aver imparato dall’ultimo precedente.

LOTTA A CENTROCAMPO – L’ultimo Juventus-Inter è ancora fresco nella memoria. E allora in vista della finale di Coppa Italia va sottolineato un fatto dell’ultima sfida. Lo scontro fisico a centrocampo. La rinascita di Rabiot, l’apporto dinamico di Zakaria, l’intensità di Locatelli sono stati un problema per i dirimpettai nerazzurri. In particolare per uno, il numero 23 Barella.

AVVERSARI CON PIÙ FISICO – Contro la Juventus tutta l’Inter ha giocato una gara principalmente di sacrificio. Ma Barella ha vissuto proprio una serata di grande difficoltà. Sovrastato in particolare da Rabiot, superiore come fisico e pari come corsa. Il sardo non è mai riuscito a smarcarsi dal francese, che lo ha quasi cancellato dal campo. E quando ci è riuscito, cercando magari uno sbocco in fascia, è finito nelle grinfie di Morata. Un altro che fisicamente lo ha sovrastato. Una serata difficile che impone una strategia nuova per la finale di Coppa Italia.

CRESCITA – Barella è un giocatore di grande corsa e dinamismo. Che spesso approccia le partite come un’onda: va dritto e continua ad andare dritto. Prima o poi qualcosa succederà. E infatti succede. La Juventus però già in campionato gli ha preparato una trappola. Non basterà quindi continuare a sbattere sull’ostacolo aspettando che crolli. Contro avversari più grossi serve una strategia più raffinata. Barella avrà imparato dall’ultima sfida?