Juventus-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Juventus-Inter si conclude 1-1, con gol al 95′ e tre espulsioni. Non sono però i cartellini rossi i principali dati statistici che emergono dal pareggio in extremis conseguito ieri in Coppa Italia.

SEI – I gol segnati da Juan Guillermo Cuadrado all’Inter, sua vittima preferita in carriera, in ventisei partite fra Fiorentina e Juventus. Questo è il primo in sei presenze in Coppa Italia, mentre dei cinque in Serie A quattro sono coi bianconeri e due coi viola. Staccate ulteriormente Cagliari e Torino, seconde e colpite quattro volte a testa.

NOVE – Le volte che Romelu Lukaku ha sfidato la Juventus in carriera, oltre che con l’Inter anche con Chelsea e Manchester United. L’unico suo altro gol era del 15 maggio 2021, anche lì su rigore in una partita poi persa 3-2 (con la squadra di Antonio Conte già campione).

UNDICI – I gol realizzati dall’Inter negli ultimi due anni contro la Juventus. Di questi ben sei sono arrivati su rigore: oltre a quello già citato di Lukaku (primo in ordine cronologico) e a quello di ieri uno di Lautaro Martinez in Supercoppa Italiana, due di Hakan Calhanoglu fra Serie A e Coppa Italia e uno di Ivan Perisic anch’esso nella finale della passata stagione.

QUINDICI – Gli anni dopo cui l’Inter è tornata a segnare in casa della Juventus in Coppa Italia. Il precedente gol l’aveva firmato Mario Balotelli, nella vittoria per 2-3 (al Comunale di Torino) nel ritorno dei quarti di finale. Poi sconfitta per 3-0 il 27 gennaio 2016 e 0-0 il 9 febbraio 2021, nei precedenti due incroci all’Allianz Stadium.

DICIOTTO – I rigori trasformati da Lukaku su altrettanti calciati da quando è all’Inter, 100% di realizzazione. E la domanda continua a sorgere spontanea: ma perché ha calciato Lautaro Martinez un mese fa contro lo Spezia anziché il numero 90?