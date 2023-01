Juventus, 15 punti sono pochi! Inter e non solo danneggiate per anni

I quindici punti di penalizzazione decisi per la Juventus sono una sentenza che, per quanto visto negli ultimi anni, è anche abbastanza morbida. Nel periodo dei nove scudetti di fila, infatti, l’Inter e i suoi tifosi (ma non solo) sono stati danneggiati dalle plusvalenze fittizie dei bianconeri

SENTENZA MORBIDA – 15 punti di penalizzazione sono sicuramente tanti, ma, visto quanto fatto dalla Juventus, sono anche pochi. Le plusvalenze fittizie per le quali la società bianconera è stata giustamente punita, infatti, hanno danneggiato il calcio italiano e le altre squadre per anni. Come potevano competere le squadre come la Roma e il Napoli quando – durante il periodo dei nove scudetti consecutivi – arrivavano puntualmente seconde dietro ai bianconeri? O anche l’Inter, costretta ad anni di buio per riassestare i bilanci (con anche il secondo posto nella stagione 2019-2020) mentre la Juventus si rinforzava in modo – come dimostrato dalla sentenza di ieri – illecito?

QUANTI DANNI – Comprare i migliori giocatori delle avversarie (tra cui spicca su tutti Gonzalo Higuain) o l’arrivo di Cristiano Ronaldo sono state mosse che per anni hanno ammazzato il campionato di Serie A. Tutte mosse che però, la Juventus, ha potuto fare proprio grazie alle plusvalenze fittizie per le quali è stata punita. Ecco perché, forse, 15 punti di penalizzazione sono anche pochi. Soprattutto per la mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi delle altre squadre. Ma è già qualcosa. Ora, però, è fondamentale che la sentenza non venga annullata.