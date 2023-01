Juventus, -15 punti e subito complotto Inter! Basterebbe chiedersi perché

La notizia della penalizzazione di quindici punti ai danni della Juventus ha dato il via al complottismo nei confronti dell’Inter e altri club italiani. Pur comprendendo, sportivamente, il dispiacere dei tifosi bianconeri, il comportamento risulta alquanto inadeguato.

NEGAZIONISMO – Come un fulmine, in un cielo già non particolarmente sereno, i quindici punti di penalizzazione ai danni della Juventus (vedi articolo) hanno rilasciato nel mondo del calcio italiano un’intensa scarica elettrica. La decisione dura, ma corretta – come si evince dalla Corte Federale d’Appello della FIGC -, ha d’un tratto modificato la classifica della Serie A e non solo. Amando il calcio e, di conseguenza, promuovendo la sportività, verrebbe spontaneo esprimere vicinanza ai “nemici” di tifo, che guardano andare in fumo la propria stagione e soprattutto il filotto di partite prima della sosta Mondiale. Se non fosse, però, per il comportamento infantile e negazionista assunto nelle ultime ore da gran parte della tifoseria juventina.

COMPLOTTISMO – Seppur comprendendo il dispiacere di sapere la propria squadra vicina a un precipizio, risulta inaccettabile, a tratti impensabile, continuare a discutere su tale verdetto. Serve coraggio per continuare a puntare il dito verso altri club, soprattutto nei confronti dell’Inter, immaginando presunti complotti (vedi articolo). Le prove sono chiare e inconfutabili. Le dimissioni dell’intero CDA, presentate non di certo per far entrare “aria nuova” in casa Juventus, dovevano essere il primo campanello d’allarme. E, ancora, le intercettazioni, lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Senza aprire, poi, il capitolo sui precedenti illeciti del lontano 2006. Un mea culpa, forse, sarebbe troppo (ma ben gradito). Arrivati a questo punto, basterebbe anche solo interrogarsi silenziosamente sul perché questo sia avvenuto, di nuovo.