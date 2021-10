Jovic obiettivo Inter per gennaio: i numeri del 16 del Real Madrid

In casa Inter si pensa già al mercato di gennaio, quando si presenteranno alcune occasioni da cogliere alle giuste condizioni. Uno degli obiettivi è Luka Jovic, punta che sta faticando nelle ultime stagioni al Real Madrid.

PROBLEMA DI FISICO – Tra gli obiettivi di gennaio per l’Inter – oltre al solito Nahitan Nandez – spunta anche Luka Jovic del Real Madrid. Il serbo sarebbe una vera e propria occasione di mercato, dal momento che fin dal suo arrivo in Spagna ha faticato parecchio per mantenere alte le aspettative che si erano create su di lui. Uno dei ‘problemi’ di un suo arrivo in nerazzurro, però, sarebbe dovuto al fisico. Con 182cm di altezza e 75kg di peso, infatti, non sarebbe una vera e propria alternativa a Edin Dzeko, andando a lasciare in ogni caso una sorta di ‘vuoto’ nel reparto offensivo nerazzurro. Per capirci, sarebbe addirittura più basso di Joaquin Correa, che con i suoi 188cm è il secondo più alto dell’attacco a disposizione di Simone Inzaghi.

Jovic, i numeri certificano le difficoltà al Real Madrid

CALO – Luka Jovic aveva incantato tutti nella stagione 2018-2019 quando a 21 anni ha dimostrato grandi cose con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Con la quale sfidò anche proprio l’Inter nel doppio confronto di Europa League che vide i nerazzurri venire eliminati agli ottavi di finale della competizione. 27 gol in 48 presenze totali che convinsero il Real Madrid a puntare su di lui. Fiducia fin qui mai totalmente ripagata, dal momento che nella prima stagione in Spagna sono arrivati solo 2 gol in 17 presenze (420 minuti totali). Poi il ritorno in prestito in Germania (4 gol in 18 presenze) e in questa stagione di nuovo al Real Madrid. Fin qui sono 60 i minuti giocati in 5 presenze, con solo un assist all’attivo. Luka Jovic è un’occasione di mercato, dicevamo. Ma non è anche un rischio, considerati i 9 milioni di ingaggio?