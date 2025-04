Josep Martinez nuovamente protagonista. Inter-Milan per confermarsi!

Josep Martinez sarà impiegato dal primo minuto nella sfida valida per le semifinali di Coppa Italia tra Inter e Milan. Il portiere spagnolo ha un compito ben preciso.

LA SFIDA – Josep Martinez avrà, nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, un’altra occasione per continuare a dimostrare di essere l’uomo giusto per il presente e il futuro dei nerazzurri. Il portiere iberico, acquistato in estate dai meneghini per una cifra pari 13,2 milioni di euro, si è disimpegnato in maniera ottimale nelle 7 partite da lui disputate in stagione. Contro il Milan, Pepo dovrà essere bravo ad applicare con costanza uno dei marchi di fabbrica del suo modo di intendere il proprio ruolo, uscendo coi tempi giusti e nei momenti opportuni per scongiurare esiti offensivi indesiderati.

Josep Martinez, la dimostrazione finora garantita all’Inter e uno sguardo al Milan

SPICCATE DOTI – Oltre all’affidabilità mostrata dallo spagnolo tra i pali, una sua qualità che emerge in maniera evidente è proprio quella delle “uscite provvidenziali”. Se si guarda alle partite effettuate dall’iberico in maglia Inter, si nota con evidenza il dato relativo ai “contrasti aerei vinti” nelle 7 partite giocate con i nerazzurri. Sono infatti 0 i duelli aerei persi da Martinez, a testimonianza della capacità dell’ex Genoa di interpretare il ruolo di portiere in chiave moderna.

SECONDA VOLTA – Quella contro il Milan sarà la seconda stracittadina per Martinez da quando indossa la maglia dell’Inter. Il primo atto (nell’andata delle semifinali di Coppa Italia) non si è concluso negativamente, per lui, stante l’unico gol subìto a seguito di una grande azione personale di Tammy Abraham. Ora la seconda volta, con un’idea ben chiara in mente: regalare ai nerazzurri, grazie a quell’affidabilità che non vuole far mancare, l’accesso alle finali di Coppa Italia.