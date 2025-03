Josep Martinez promosso in Napoli-Inter! Certezza tra i pali

Josep Martinez non sta facendo affatto rimpiangere l’assenza di Yann Sommer. Il portiere continua a fare bene e diventa una vera e propria certezza tra i pali anche in Napoli-Inter.

TRA I MIGLIORI! – Josep Martinez è stato tra i tre migliori dell’Inter nella partita del Maradona contro il Napoli. Nonostante la pressione del match e il fiato sul collo dei tifosi e dell’ambiente il portiere continua a rispondere nel migliore dei modi. Gli incubi del passato sono lontani ricordi per l’Inter, che negli ultimi anni non era stata fortunata con i secondi portieri. A partire da Ionut Radu per finire con Emil Audero, che lo scorso anno non ha fatto benissimo in Coppa Italia contro il Bologna.

Josep Martinez, prestazione importante al Maradona!

CONTRIBUTO – Josep Martinez è arrivato a Milano con la nomea di chi è bravo con i piedi e nella fase di possesso insieme alla difesa. La realtà dice altro e non in negativo, perché è proprio tra i pali che lo spagnolo sta dando il meglio di sé. Contro il Napoli quattro parate, di cui tre dentro l’area. Quelle impossibili da dimenticare sono su Scott McTominay e Billing, fortunato poi sulla ribattuta. Josep Martinez ha chiuso la gara del Maradona inoltre con 31 passaggi riusciti su 46, 12 rilanci su 26 provati. Ciò che lo distingue da Yann Sommer è la grande capacità in uscita. Tanto coraggio, forse anche troppo come in occasione dell’errore nel primo tempo su Giacomo Raspadori.