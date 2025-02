Josep Martinez e Inter-Genoa: sfidare il passato per prendersi il futuro

Questa sera in Inter-Genoa ci sarà Josep Martinez difendere la porta nerazzurra, a causa dell’infortunio di Sommer, che ne avrà per almeno un mese. Il portiere spagnolo farà il suo debutto stagionale in campionato proprio contro la sua ex squadra: avrà la prima chance per dimostrare di valere l’investimento fatto in estate dalla dirigenza nerazzurra.

OCCASIONE – Quella contro il Genoa stasera a San Siro sarà una gara importante per il campionato dell’Inter, visto che arriva ad una settimana dallo scontro diretto contro il Napoli, ma sarà anche una partita speciale per Josep Martinez. Il venticinquenne portiere arrivato in estate a Milano proprio dal Grifone è pronto ad esordire in questa stagione in Serie A. Il portiere spagnolo ha collezionato fin qui una sola presenza in nerazzurro, a metà dicembre, nella vittoria per 2-0 sull’Udinese agli ottavi di Coppa Italia. Prelevato in estate dal Genoa, l’Inter ha investito su di lui una cifra importante: 13 milioni più bonus, per l’abilità in porta ma soprattutto per la sicurezza che ha con i piedi.

Martinez e quell’Inter-Genoa nel destino: prendersi il futuro!

FUTURO – Quella di stasera è solo la prima partita di molte gare da titolare per Josep Martinez, quella con cui dovrà rompere il “ghiaccio”, prima di entrare in uno dei momenti topici della stagione, dove dovrà trovarsi pronto in grandi appuntamenti: il quarto di Coppa Italia sempre al Meazza contro la Lazio del 25 febbraio e soprattutto la sfida scudetto del 2 marzo a Napoli, e in Champions League, dove esordirà negli ottavi contro il Feyenoord. Sarà un ciclo di partite fondamentali, dove Martinez avrà l’occasione di convincere la dirigenza e Inzaghi che può davvero essere lui il numero 1 del futuro dell’Inter, visti i 36 anni di Sommer, allontanando le voci su Donnarumma.