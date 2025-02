Josep Martinez gioca con personalità in Inter-Genoa. Aspettative sempre elevate!

Josep Martinez ha esordito in Serie A con la maglia dell’Inter nella sfida vinta contro il Genoa per 1-0. Lo spagnolo è stato scelto con convinzione dai nerazzurri in estate, come sottolineato da Gianluca Di Marzio.

IL PUNTO – Josep Martinez è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Inter contro il Genoa con il punteggio di 1-0. Il portiere spagnolo ha infatti salvato il risultato, sullo 0-0, opponendosi con il corpo al colpo di testa di Ekuban. Dopo qualche minuto, i nerazzurri sono andati in vantaggio grazie al suo capitano Lautaro Martinez, difendendo poi il vantaggio negli ultimi 10 minuti del match. Oltre alla sua giocata difensiva determinante per la vittoria dei meneghini, l’iberico ha mostrato una personalità non scontata per un portiere alla prima da titolare in Serie A con la maglia dell’Inter. Il giudizio complessivo sul suo rendimento nel match non può, dunque, che essere positivo.

Josep Martinez scelto con convinzione dall’Inter

DUE ELEMENTI – Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’Inter ha scelto Martinez in una rosa di nomi che comprendeva, fra gli altri, anche Maduka Okoye e Bento, per due ragioni fondamentali. La prima è la sua bravura con i piedi, un fattore primario per una squadra, come quella nerazzurra, che fa del portiere il primo anello della catena di costruzione dell’azione offensiva. Il secondo è dato dall’età, stante la futuribilità del classe 1998.

ULTERIORE FATTORE – Infine, vi è il dato inerente al costo del cartellino, con i 13,5 milioni di euro che i nerazzurri hanno deciso di sborsare per quello che ritengono essere il futuro pilastro della propria porta. Una cifra che secondo l’esperto di mercato non può essere considerata eccessiva, stante la media delle richieste per un profilo del suo tipo.