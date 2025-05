Josep Martinez, il futuro dell’Inter è già presente. Garanzia e sicurezza tra i pali

Josep Martinez rappresenta l’Inter del futuro. Il portiere nerazzurro, nonostante le poche presenze, ha sempre risposto presente con grande bravura e professionalità.

SCOMMESSA – Josep Martinez è approdato all’Inter quest’anno. Il costo del cartellino si aggirava intorno ai 14 milioni di euro, che per un portiere giovane come lui, rappresentavano una bella scommessa. Inoltre bisogna considerare che sarebbe stato, con ogni probabilità, anche il secondo di Yann Sommer. Questo discorso si lega ad un inizio di campionato incerto dove è il Napoli a guadagnare la testa della classifica per numerose giornate di campionato. Oltre a ciò bisogna aggiungere la questione infortuni, con Benjamin Pavard e Francesco Acerbi tra Ottobre e Novembre e poi le pesanti assenze di Hakan Çalhanoğlu e Lautaro Martinez. Questa situazione incerta e con le riserve che spesso non rispondevano alla chiamata nella maniera migliore ha destato del malcontento tra i tifosi. Il pubblico pagante interista, anziché vedere parcheggiati in panchina 14 milioni di euro, li avrebbero spesi per un difensore o un attaccante.

Josep Martinez è la rivelazione di questo campionato

SICUREZZA – Josep Martinez, nel poco minutaggio a disposizione quest’anno, 900′ minuti complessivi, ha sempre mostrato sicurezza ed enorme abnegazione nei confronti della squadra. Contro il Torino, ieri, è stato tra i migliori in campo, salvando sulla linea un colpo di testa a distanza molto ravvicinata, deviando il tiro in calcio d’angolo. Ma non è l’unica prodezza di questo campionato. Ha i numeri per sostituire, più avanti, senza troppi rimpianti, uno strepitoso Sommer, che contro il Barcellona ha sfoderato una prestazione sensazionale. Martinez nelle poche apparizioni ha collezionato 5 presenze in campionato con 4 vittorie, 1 pareggio e 3 clean sheet. In coppa Italia 4 partite giocate e 2 clean sheet. In Champions League 1 partita giocata contro il Feyenoord senza aver subito reti. Il portiere nerazzurro è il futuro dell’Inter ma anche presente, perché ogni volta che è stato chiamato in causa, prima in coppa poi in campionato ha sempre dato il suo contributo aiutando il team e mantenendo il più possibile la porta inviolata.