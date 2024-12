Josep Martinez, esordio vicino con l’Inter? Una partita nel mirino

Scatta l’ora di Josep Martinez? Il portiere spagnolo arrivato all’Inter durante la sessione estiva di mercato, è pronto a fare il suo esordio assoluto in maglia nerazzurra nelle prossime partite. Una in particolare.

GRANDE OCCASIONE – Josep Martinez, acquistato dall’Inter la scorsa estate col compito di sostituire Yann Sommer a partire dalla prossima stagione, fin qui ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra. La presenza del portiere svizzero ha lasciato poco spazio al portiere. La sfida successiva alla Lazio, cioè quella di Coppa Italia contro l’Udinese in programma giovedì prossimo, rappresenta una chance importante per dimostrare il suo valore e guadagnarsi la fiducia di Simone Inzaghi. L’impatto di Josep Martinez all’Inter non è stato come molti si aspettavano, o probabilmente come lui stesso si aspettava. La società, però, non ha mai messo in discussione la decisione di puntare su di lui. Nessuna ipotesi di prestito è stata ventilata, e la parola data al momento del suo arrivo è stata rispettata: Martinez è parte integrante del progetto nerazzurro.

Josep Martinez in Coppa Italia, Inzaghi valuta

VERSO L’ESORDIO – Per Josep Martinez, il match di giovedì sarà un’opportunità unica per dimostrare di essere pronto a contribuire quando chiamato in causa. Quella contro l’Udinese, inoltre, sarà anche il primo passo dell’Inter in una competizione che il club considera importante. Inzaghi potrebbe scegliere di dare spazio a diverse seconde linee, ma senza sottovalutare un avversario ostico come l’Udinese. Una prestazione convincente potrebbe rilanciare le sue quotazioni e farlo entrare maggiormente nelle rotazioni, anche in vista dei numerosi impegni stagionali.