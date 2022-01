Ivan Zamorano, una macchina da gol con Inter e Real Madrid

Zamorano è uno dei calciatori a cui i tifosi dell’Inter si sono maggiormente al di là dei gol. Eppure l’ex attaccante cileno nel corso della sua lunga carriera si è sempre dimostrato una macchina da gol. Proprio il bomber con la maglia “1+8” è il protagonista di questo nuovo appuntamento con la storia nerazzurra

Un attacco atomico

L’Inter aveva il suo faro naturalmente nel “Fenomeno” brasiliano, ma il suo partner d’attacco, il cileno Ivan Zamorano, non è stato certamente da meno. Non è certo eccessivo definirlo, infatti, come uno dei migliori bomber d’area di rigore di tutti gli anni Novanta. E pensare che, agli inizi della carriera, avrebbe potuto già approdare in Italia con la maglia del Bologna. Il suo arrivo nel Bel Paese è datato 1988, proprio nella città felsinea. Un approdo che, però, si rivela solo ed esclusivamente una mera illusione, dal momento che il provino con il Bologna va male. Visto che Zamorano viene considerato fin troppo acerbo.

Il suo soprannome “Bam-Bam” se l’è guadagnato sul campo qualche anno dopo. Ma il giovane Ivan non ha mai mollato e non si è chiaramente disperato dopo la decisione della dirigenza bolognese. Così, non ha paura di ripartire dal basso. Finendo a giocare in Svizzera, con la maglia del San Gallo. Una decisione che si rivela immediatamente foriera di tante soddisfazioni, dal momento che Zamorano comincia a segnare a raffica e non ha più intenzione di fermarsi. In men che non si dica si prende il titolo di capocannoniere del campionato svizzero e finisce a giocare in Spagna.

L’approdo nella Liga spagnola

Sono due le stagioni passate in Svizzera con la casacca del San Gallo. Per il centravanti cileno sono arrivate 37 reti in 61 gare. Una media veramente impressionante, che ha attirato le attenzioni del Siviglia. La compagine andalusa non ci pensa due volte e sceglie di puntare sul cileno per il suo attacco. Anche con questa nuova maglia, Zamorano firma caterve di gol e, nel 1992, due anni più tardi, ecco la chiamata di un altro top club. Il Real Madrid. Con la maglia dei “Blancos” il cileno diventa il bomber che tutti noi abbiamo imparato ad apprezzare. E i tifosi interisti ad amare, ovviamente. Certo, non si può definire Zamorano un numero nove che fa della tecnica il suo punto di forza. Ed è anche questo il motivo per cui comincia ad essere un po’ un pesce fuor d’acqua tra le fila delle Merengues. Eppure, il cileno ha il suo sistema per convincere e smentire tutti. Ovvero, segnare a ripetizione.

Il Real Madrid vince la Liga nella stagione 1994-95 e lui si mette in tasca un altro titolo di capocannoniere. 28 sono le sue reti a fine campionato e succede, in questo particolare albo d’oro, un altro giocatore di altissimo livello, ovvero Romario. Precedendo un altro brasiliano con cui condividerà l’esperienza in nerazzurro, ovvero Ronaldo. In modo particolare, Zamorano sigla una tripletta che passa alla storia ai super rivali del Real Madrid, ovvero i cugini del Barcellona, in una vittoria memorabile. Chiuse il suo quadriennio a Madrid con la bellezza di 103 reti in 178 partite. Ma soprattutto una grinta e una determinazione che si vedono ben poco di frequente.

Dal Real Madrid all’Inter

Il problema legato alla sua tecnica non proprio sopraffine resta. E l’Inter di Moratti ne approfitta, acquistandolo per soli 4 miliardi delle vecchie lire. Il ritorno in Italia dopo essere stato scartato dal Bologna. Per Zamorano è solamente un altro stimolo in più per dimostrare a tutti che si sbagliavano e continuare a segnare grappoli di gol. In maglia nerazzurra il cileno abbassa un po’ le sue medie realizzative, ma in campo dà sempre l’anima. E con Ronaldo forma una coppia d’attacco tra le più forti del club meneghino.