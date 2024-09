Israele-Italia: Spalletti fa le scelte giuste 3 mesi dopo. Ora l’Inter lo aiuta

L’Italia ha vinto con Israele per 2-1 e ha confermato la crescita mostrata con la Francia. Luciano Spalletti fa le scelte giuste, peccato che le faccia tre mesi dopo gli Europei. Adesso l’Inter lo aiuta veramente.

MOMENTO SBAGLIATO – Giugno era il momento sbagliato per fare esperimenti, Luciano Spalletti ha pagato le sue scelte scellerate a caro prezzo. Un’estate di critiche e di rivoluzioni urlate dai tifosi, stufi di vedere la propria Nazionale in crisi da anni immemori (escluso l’Europeo di Roberto Mancini). L’Italia oggi ha voltato definitivamente pagina vincendo con Israele per 2-1 e confermando l’ottima impressione data nel successo a Parigi con la Francia. Spalletti ha fatto passi indietro pesanti rispetto al passato ed ha capito di dover andare incontro ai suoi giocatori.

Israele-Italia, si riparte dall’Inter: Spalletti ammette gli errori

RIVOLUZIONE – Nelle partite di UEFA Nations League Spalletti ha capito di dover giocare con la difesa a tre e il centrocampo a cinque. L’obiettivo dovrebbe essere valorizzare tutto ciò che si ha a disposizione, durante gli Europei il ct non lo aveva capito. Sì, perché mettere Alessandro Bastoni difensore centrale di destra di una difesa a 4 non vuol dire metterlo nelle condizioni per far bene. Mettere Federico Dimarco terzino sinistro non vuol dire dargli l’occasione di fare bene. Abbassare il raggio d’azione all’improvviso di Davide Frattesi ha portato l’Italia a privarsi del suo bomber per eccellenza sotto la gestione Spalletti.

INTER DECISIVA – Adesso la situazione è completamente cambiata. Nelle due partite giocate nel giro di pochi giorni Spalletti ha messo in discussione tutto il suo operato, tornando sui passi che avrebbe dovuto fare a giugno. Tre mesi fa era il momento giusto per tornare a giocare a 3, per mettere Frattesi dietro alle punte e lasciare Dimarco libero di decidere le sorti delle partite nella metà campo offensiva. Oggi l’Inter aiuta veramente il ct, perché i suoi giocatori sono stati i migliori sia con la Francia che con Israele. L’augurio è che stavolta il toscano non torni più indietro, perché l’Ital-Inter può fare veramente paura alle avversarie!