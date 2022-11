Iran-USA gara da dentro o fuori per il Mondiale, l’Inter osserva 2 americani

Gli USA giocheranno domani alle 20:00 l’ultima partita del girone B dei Mondiali. L’avversaria sarà l’Iran e i 3 punti saranno decisivi per passare il turno. Osservati speciali dell’Inter Musah e Robinson, due calciatori statunitensi.

OCCHI APERTI – In questa fase dei Mondiali le partite cominciano ad essere decisive. Arrivati alla terza partita di tutti i gironi, si delineano i primi equilibri e le qualificate per gli ottavi di finale della competizione. USA e Iran si giocheranno la posta in palio proprio in uno scontro diretto alle ore 20:00. In caso di vittoria per gli statunitensi ci sarà al turno successivo la prima del girone A, che a meno di sorprese sarà l’Olanda. Tra le fila della squadra d’oltre-oceano ci sono due obiettivi importanti dell’Inter: Yunus Musah e Antonee Robinson. Il primo è centrocampista e milita nel Valencia. La trattativa sembra di difficile fattibilità, in quanto il prezzo del cartellino del giocatore non è basso. Il secondo è terzino, gioca nel Fulham e il suo approdo può essere possibile. La squadra inglese può cederlo alle cifre giuste.