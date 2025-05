Inzaghi e le voci sull’addio all’Inter: verità o boicottaggio? I conti non tornano!

A pochi giorni dalla finale di Champions League dell’Inter prende piede l’idea dell’addio di Simone Inzaghi. Quanto c’è di vero? Le tempistiche alimentano i dubbi.

SOSPETTI – “Simone Inzaghi dirà addio all’Inter dopo la finale di Champions League”. Bastano undici parole per comporre una frase in grado di scatenare un terremoto mediatico nella settimana più importante della stagione nerazzurra. Quanto c’è di vero nei rumors degli ultimi giorni che vedono l’allenatore piacentino praticamente già lontano da Milano? Le particolari tempistiche utilizzate nel lanciare la “notizia bomba” non possono che destare qualche sospetto. È un caso, infatti, che proprio sette giorni prima del cruciale scontro col PSG, l’Inter sia rimasta senza un allenatore in panchina? I precedenti portano tutti verso una sola risposta: no.

Inzaghi via dall’Inter: verità o boicottaggio?

I CONTI NON TORNANO – Non è di certo la prima volta che l’Inter, poco prima di un appuntamento importante, viene colpita da una notizia di tale rilevanza. Quella dell’addio di Inzaghi, infatti, sembra essere l’ennesima voce di mercato preoccupante messa in circolo appositamente. Sia ben chiaro, non è di certo impossibile che il tecnico scelga di proseguire la sua carriera lontano da San Siro, dopo quattro intensi anni in nerazzurro. Piuttosto, risulta singolare il fatto che la decisione – sempre stando alle voci che circolano in queste ore – sia già stata presa prima ancora di disputare la sfida spartiacque della stagione, che potrebbe rendergli eterna la gloria a Milano.

IL RUMORE DEI NEMICI – A rendere ancora più stravagante il tutto, poi, ci pensano le dichiarazioni dello stesso Inzaghi e del Presidente Giuseppe Marotta, che fino a poche settimane – se non, addirittura, giorni – hanno sempre manifestato la chiara intenzione di proseguire insieme. Mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle, quindi, è legittimo chiedersi se questo non sia l’ennesimo piano sviluppato ad hoc da chi ha il terrore di pensare l’Inter sul tetto d’Europa. Il “rumore dei nemici”, forse, ha colpito ancora: questa volta sta urlando “Inzaghi lascia l’Inter”. Aspettando di sapere se tutto questo sarà davvero la verità, intanto il “Demone” accompagna i suoi uomini verso un’altra sfida da sogno.