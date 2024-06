Inzaghi vicino al rinnovo con l’Inter: la priorità del club riguarda un aspetto!

Inzaghi è a un passo dal rinnovare il suo contratto con l’Inter. Il tecnico piacentino, che ha dato ulteriormente prova delle sue qualità umane e tattiche nel corso della stagione appena conclusa, sarà un pilastro del nuovo ciclo di Oaktree.

IL PUNTO – Simone Inzaghi proseguirà con l’Inter. Che vuole proseguire con il suo allenatore. L’unità di intenti manifestata con chiarezza dalle parti dopo il termine della stagione è indice di una situazione che si avvia a concludersi in maniera positiva per ciascuno dei soggetti coinvolti nell’affare, così come da essi desiderato. Il rappresentante del tecnico, Tullio Tinti, è tuttora in sede a parlare nuovamente con la dirigenza nerazzurra e definire il prolungamento del contratto. Con la nuova scadenza che dovrebbe essere fino al 2027, ma se ne saprà di più a breve.

Inzaghi nel destino dell’Inter: l’obiettivo dei nerazzurri e le basi della riconferma

LA STORIA – Inzaghi è entrato a tutti gli effetti nella storia dell’Inter. Con i suoi sei titoli conquistati da allenatore dei nerazzurri, fra cui lo scudetto che è valso la seconda stella proprio in occasione del derby contro il Milan, il tecnico piacentino ha dato prova della sua inclinazione al successo. L’aspetto numerico si associa a quello dello spettacolo, vera cifra del calcio offerto dalla squadra di Inzaghi. Ecco che il binomio tra gioco e risultati rappresenta quel fattore che ha convinto l’Inter a puntare con convinzione sull’allenatore piacentino anche per le prossime stagioni.

LA PRIORITÀ – L’obiettivo dell’Inter è quello di concludere positivamente le trattative per il rinnovo del contratto di Inzaghi prima dell’inizio del campionato. Anche per evitare che inizi la stagione in scadenza. Restano da definire i dettagli di un’intesa già raggiunta nelle sue basi essenziali, stante la volontà comune di proseguire insieme. Verso nuovi successi, da conseguire senza mai rinunciare ai propri ideali di gioco.