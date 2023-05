Inzaghi verso Istanbul con IL dubbio di formazione: Lukaku o Dzeko?

Dopo la vittoria di ieri sera contro l’Atalanta, l’Inter di Simone Inzaghi potrà conservare le energie in vista della finalissima di UEFA Champions League. Il tecnico piacentino avrà così tempo di riflettere su chi schierare al fianco di Lautaro Martinez il 10 giugno

IL DUBBIO – Ieri sera l’Inter di Simone Inzaghi ha archiviato la qualificazione alla prossima UEFA Champions League – qui i dettagli – vincendo contro l’Atalanta. Dopo l’ultima giornata contro il Torino – ininfluente a livello di risultato – scatterà il countdown verso la finale di Champions League contro il Manchester City del 10 giugno. Il tecnico avrà così tempo e modo di riflettere su un dubbio di formazione che lo attanaglia da tempo. Il dubbio riguardo il reparto offensivo. Se Lautaro Martinez è sicuro di un posto, a contendersi una maglia da titolare sono Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.

PERCHÉ LUKAKU

Big Rom, dal match contro l’Empoli del 23 aprile, ha iniziato a segnare a raffica. Probabilmente è lui il più grande rimpianto di quest’anno, dato che le sue prestazioni hanno visto un incremento solo nella parte finale della stagione. O forse, se si analizza la questione da un altro punto di vista, potrebbe essere un bene che il belga sia entrato in forma proprio nel momento più caldo della stagione. Anche ieri gol e assist contro l’Atalanta e qualificazione nell’Europa che conta conquistata. Il numero 90 è in forma e in fiducia, e la sintonia con Lautaro Martinez è tornata quella di un tempo. Se fino ad ora Lukaku si era rivelato un’arma micidiale dalla panchina, contro i Citizens Inzaghi potrebbe decidere di schierarlo dal 1′. Il motivo è dovuto al suo stato di forma e anche al fatto che sia perfetto sia per dare profondità alla manovra offensiva che per dare la possibilità ai centrocampisti di appoggiarsi a lui in fase avanzata. Centravanti boa o all’occorrenza di corsa, per lui non fa differenza. Infine, contro il City potrebbe essere importante partire subito forte, per evitare di dare possibilità agli avversari di prendere il largo.

PERCHÉ DZEKO

A differenza del belga, Dzeko non è nel suo miglior periodo di forma. Tuttavia, resta un centravanti di grandissimo valore, e che in una partita così importante potrebbe far valere tutta la sua esperienza. Meno fisico di Lukaku ma più regista offensivo, caratteristica importante che potrebbe essere importante per l’Inter. Il bosniaco è bravissimo a raccogliere i palloni che arrivano dalla retroguardia e dal centrocampo e smistarli nel modo migliore. Inoltre, il numero 9 è bravissimo anche a dialogare con Lautaro Martinez. I due sono stati spesso schierati in match decisivi e nell’ultimo anno difficilmente hanno deluso. In conclusione, schierare Dzeko dal 1′ darebbe la possibilità di potersi giocare la carta Lukaku a partita in corsa.

Inzaghi avrà quindi tredici giorni per sciogliere questo dubbio. Decisamente IL dubbio più grande per il tecnico nerazzurro, visto che da questa scelta potrebbe dipendere l’esito della partita più importante dell’Inter dal post-Triplete.