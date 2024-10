Inzaghi a tutela della sua Inter: doppio impegno ma unico focus!

Campo ed extra campo tengono impegnato Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter risponde ai suoi doveri, restando concentrato al massimo in protezione della squadra.

PRIMO IMPEGNO – Giornata particolarmente importante per Simone Inzaghi, che si ritrova ad essere impegnato su due fronti diversi, tuttavia convergenti sempre verso lo stesso unico centro: l’Inter. Questa mattina il tecnico piacentino è stato ascoltato dalla Squadra Mobile in merito all’Inchiesta sugli ultras nerazzurri e rossoneri avviata dalla Procura di Milano. Inzaghi è stato il primo dei tesserati ad andare a colloquio dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Fatti, nello specifico, che si riferiscono all’intercettazione telefonica di Marco Ferdico, uno degli esponenti di spicco degli ultrà dell’Inter, arrestato la scorsa settimana.

Inzaghi su due fronti: regna la massima concentrazione

SECONDO IMPEGNO – Ma gli impegni della giornata per Simone Inzaghi non sono finiti qui, perché a breve dovrà tornare a guidare sul campo la sua Inter. Le questioni esterne alla squadra restano fuori da Appiano Gentile. Come lo stesso tecnico ha fatto sapere nelle interviste rilasciate in seguito all’esplosione dell’Inchiesta sulle Curve. Dentro le mura del Centro Sportivo nerazzurro resta solo la concentrazione per le prossime importantissime sfide – contro Roma, Young Boys e Juventus – e l’importanza del periodo di sosta delle Nazionali nel quale poter lavorare più a fondo e con un gruppo ristretto. Iniziano ufficialmente oggi, infatti, i nuovi allenamenti in vista dei prossimi impegni, dopo il riposo regalato da Inzaghi in seguito alla vittoria contro il Torino. Questa la prima grande opportunità per Inzaghi di porre rimedio a uno dei grandi limiti evidenziati in questo inizio di stagione: la difesa.