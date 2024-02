Inzaghi, turnover per tutti tranne uno. L’ineluttabile Mkhitaryan!

Simone Inzaghi dovrebbe aver deciso chi giocherà a centrocampo, ci sarà nuovamente Henrikh Mkhitaryan. Non riposa veramente mai, incredibile la continuità dell’armeno.

CONTINUO – 24 partite giocate in questa Serie A dall’Inter, 23 hanno una cosa in comune: c’è stato Henrikh Mkhitaryan. A questo vanno aggiunti i due gol, entrambi decisivi con il Milan al derby d’andata, e gli otto assist messi a segno. Il trend non cambierà nemmeno stasera con il Lecce, perché Simone Inzaghi ha in mente di lasciare l’armeno in campo assieme a Kristjan Asllani e Davide Frattesi. Turnover importante, rivoluzione vera e propria, ma non per l’ex Roma. Mkhitaryan è ineluttabile e non si ferma mai, ha giocato 1944 minuti e fa impressione il dato per un giocatore di 35 anni, nato perciò nel 1989. L’unica partita che ha saltato per intero è stata quella poco utile ai fini della classifica del girone D di Champions League contro il Benfica a Lisbona. Altrimenti anche in Europa Mkhitaryan è sempre stato presente e da titolare indiscusso. Il 30 settembre 2023 è una data da ricordare: l’unica panchina del campionato del robot. Sì, perché si può tranquillamente parlare di un robot in riferimento al centrocampista dell’Inter. Riposa Hakan Calhanoglu, riposa Nicolò Barella, riposano tanti altri, non lui.