Inzaghi, turnover con il Milan? No! Dentro i titolarissimi con un ritorno

L’Inter ha vinto tre partite di fila e ora è tornata a correre verso lo scudetto. Prima della Roma però c’è da pensare al Milan e alla sfida di Coppa Italia. Inzaghi attuerà qualche cambio? Non sembra proprio stando alle ultime.

ULTIMISSME – L’Inter affronta il Milan domani in Coppa Italia. I nerazzurri devono assolutamente vincere vista la regola dei gol in trasferta (vedi articolo) e Inzaghi sembra intenzionato a mandare in campo la miglior formazione possibile. Secondo Sportmediaset infatti, il tecnico non dovrebbe attuare nessun turnover. In attacco dentro la coppia Lautaro Martinez-Edin Dzeko con Correa dunque pronto a subentrare dalla panchina. Sugli esterni niente riposo per Dumfries e Perisic, intoccabile il terzetto in mezzo al campo. Infine in difesa la novità riguarda il ritorno di de Vrij dal primo minuto con Bastoni e Skriniar ai suoi fianchi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.