Inzaghi trova la chiave offensiva: difesa della Lazio messa in croce

L’Inter contro la Lazio ha mostrato un piano offensivo bello ed efficace. Inzaghi è riuscito a demolire quella che era la miglior difesa della Serie A.

TEST DI ALTO LIVELLO – Inter-Lazio non era una sfida banale. I nerazzurri dovevano affrontare lo spettro del settimo posto in classifica contro uno degli avversari migliori sulla piazza. I biancocelesti nel 2023 infatti sono entrati tra i principali protagonisti della Serie A, arrivando fino al secondo posto in solitaria. Con un reparto in particolare sugli scudi: la difesa. Gli uomini di Sarri infatti sono arrivati alla gara di San Siro col miglior reparto arretrato del campionato. Con una specifica ulteriore: la Lazio era anche in modo specifico la miglior difesa in trasferta. Un’impresa non da poco per una squadra a cui, a parte l’Inter, rimangono da giocare solo Milan, Udinese ed Empoli lontano dall’Olimpico. Poi però è arrivato Inzaghi.

BOMBARDAMENTO ALLA MIGLIOR DIFESA – L’Inter ha da subito preso in mano il gioco, iniziando a macinare occasioni. Mostrando un piano tanto vario quanto efficace. Che ha portato a una notevole produzione offensiva. Questa è la grafica dei tiri dei nerazzurri contro la Lazio:

In totale sono 25 conclusioni. Tanti. Un dato superiore alla media dei tiri prodotto dall’Inter in stagione (17,2 a partita). Ma soprattutto molto superiore ai 12,5 concessi dalla Lazio a partita (dati aggiornati post partita, quindi fino a domenica erano anche meno). Il doppio per la precisione. Segno evidente che l’impostazione di gioco di Inzaghi è andata ad intaccare in modo pesante i principi difensivi di Sarri. 8 tiri già nel primo tempo, per poi arrivare a ben 17 nel secondo. Una dimostrazione di tecnica e preparazione contro l’avversario migliore del momento.