Inzaghi trae linfa dal centrocampo Inter: gol e assist, numeri impressionanti

L’Inter di Inzaghi scopre numeri molto importanti dal centrocampo, tra gol e assist. Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella guidano nella produzione offensiva.

CENTRO DI COMANDO – Simone Inzaghi sembra aver finalmente registrato il centrocampo dell’Inter. Non tanto nella scelta degli uomini, che è quasi obbligata dalle contingenze e dalla qualità assodata. Quanto più nei meccanismi di gioco, che ora funzionano decisamente meglio nel motore nerazzurro. E infatti sono ben 26 i gol prodotti dai centrocampisti di Inzaghi, tra gol (11) e assist (15). Su 34 reti segnate in campionato, il 76% di queste passa per i piedi della zona nevralgica del campo.

LEADER INDISCUSSO – Il capocannoniere del centrocampo dell’Inter è Hakan Calhanoglu, sorprendentemente. E la sorpresa non è dovuta alla qualità indiscussa del turco, quanto al suo rendimento in questo avvio di stagione. Infatti, dopo la rete all’esordio con il Genoa, l’ex Milan aveva abbassato i ritmi, finendo spesso dietro la lavagna per le prestazioni sottotono. Ma proprio dal derby sembra di vedere un nuovo giocatore, che con il tiro che vale il vantaggio sul Venezia (vedi video) ora è a tre reti di fila, quattro totali in stagione. A Calhanoglu segue poi Ivan Perisic, a quota 3 gol in questo campionato.

FORNITORE SERIALE – Il miglior assistman rimane invece Nicolò Barella, già a quota 5 in questa Serie A. Il numero 23 è già a tre lunghezze dagli assist totali dello scorso campionato, e punta sicuramente a fare meglio in questa stagione. Anche qui però ritroviamo il nome di Calhanoglu, che con tre assist è il secondo miglior uomo assist della squadra. Ora l’obiettivo di Inzaghi è di lavorare sul consolidamento della consapevolezza dei suoi centrocampisti, puntando soprattutto a far salire anche le prestazioni delle seconde linee (su tutti, Denzel Dumfries e Stefano Sensi), che hanno altri numeri importanti nei piedi.