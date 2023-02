Inzaghi, tifosi in rivolta: occhio al rischio di deresponsabilizzare altri settori

Inzaghi è entrato nel mirino della parte più calda della tifoseria dell’Inter, ovvero la Curva Nord. Lo stesso settore che finora lo ha sempre sostenuto anche nel momento più nero, vale a dire quello di inizio stagione. Un cambio di rotta decisamente insolito che mette ancor più pressione al tecnico togliendo forse qualche responsabilità a squadra e società

NEL MIRINO – Simone Inzaghi finora ha incassato il sostegno incondizionato dei tifosi più caldi dell’Inter, ovvero quelli della Curva Nord. Dopo la Sampdoria però qualcosa è cambiato, con un duro comunicato rivolto proprio all’allenatore nerazzurro, accusato di non riuscire a motivare la squadra nelle partite contro le cosiddette “piccole” (vedi articolo). Un cambio di rotta inusuale e inaspettato che mette ancor più pressione al tecnico interista alleggerendo le spalle di calciatori e società.

Inzaghi nel mirino dei tifosi: occhio al rischi di deresponsabilizzare squadra e società

Inzaghi naturalmente ha i suoi limiti, più volte palesati in questi due anni sulla panchina dell’Inter ma pensare che i problemi derivino solo dalla sua gestione è un enorme errore. Tralasciando i traguardi positivi finora raggiunti, come gli ottavi di Champions League per due anni consecutivi, le due Supercoppe e la Coppa Italia della scorsa stagione, l’obiettivo più grosso e succulento è stato mancato. La stagione in corso deve ancora terminare, è vero, ma ora come ora pensare allo scudetto è semplicemente assurdo. L’anno scorso invece il campionato è stato completamente fallito, ma in ogni caso la società ha preferito ridare fiducia ad Inzaghi.

Non possiamo però far finta che sia tutto rose e fiori ai piani alti dove i programmi sono a breve termine e dove per tirare avanti bisogna ogni anno sacrificare qualche “pezzo grosso” per ripiegare su giocatori in scadenza, scommesse o giovani non ancora affermati. La progettualità attualmente è molto limitata, lo sanno i tifosi e lo sa anche Inzaghi che ha accettato la situazione non senza qualche errore di valutazione. Focalizzandoci invece sull’atteggiamento della squadra, è impossibile non notare qualche eccesso di presunzione in determinate situazioni. Una squadra che per rendere al massimo deve avere di fronte un grande avversario, qualcosa di inaccettabile se si vuole tornare a vincere il campionato. Le responsabilità non sono tutte da una sola parte, ognuno ha le sue e prendersela esclusivamente con Inzaghi rischia di deresponsabilizzare troppa gente.