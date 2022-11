Inzaghi, Thiago Motta punta alla sua prima vittoria con l’Inter! I precedenti

Inzaghi e Thiago Motta si scontrano per la terza volta in carriera alle ore 20.45 a San Siro per Inter-Bologna. Pochi precedenti dunque tra i due allenatori, risalenti entrambi alla scorsa stagione quanto l’ex centrocampista nerazzurro occupava la panchina dello Spezia



TERZO INCONTRO – Simone Inzaghi e Thiago Motta si sfidano alle 20.45 a San Siro per Inter-Bologna, ovvero il terzo incontro in carriera tra i due allenatori (QUI le ultime). L’attuale tecnico rossoblù ha già sfidato l’Inter, sua ex squadra, la scorsa stagione quando era al timone della panchina dello Spezia. Thiago Motta ha rimediato due sconfitte e dunque stasera punta alla prima vittoria contro i nerazzurri.

Inzaghi e Thiago Motta, solo due precedenti ed entrambi a favore del tecnico dell’Inter

Inzaghi ha sfidato Thiago Motta per la prima volta nel dicembre 2021 a San Siro, nel match valevole per la quindicesima giornata dello scorso campionato. A sbloccare il risultato è Roberto Gagliardini al 36′ con la sua prima rete stagionale su assist di Lautaro Martinez. Proprio l’argentino ha messo la firma sul raddoppio realizzando un rigore al 58′: il match termina 2-0 per l’Inter. Il secondo incontro avviene nell’aprile 2022 allo stadio “Alberto Picco” alla trentatreesima giornata e dunque in piena lotta scudetto per l’Inter Alla mezz’ora va in gol Marcelo Brozovic (assist di Danilo D’Ambrosio) mentre il raddoppio arriva solo al 73′ con Lautaro Martinez (assist di Ivan Perisic). All’88’ lo Spezia spaventa l’Inter accorciando le distanze con un gran gol di Giulio Maggiore ma al 93′ ci pensa Alexis Sanchez a chiudere i giochi siglando il definitivo 1-3.