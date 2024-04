Inzaghi, terzo compleanno all’Inter! Gli auguri ed un regalo speciale

Il 5 aprile del 1976 nasceva a Piacenza il piccolo Simone Inzaghi. Oggi nel panorama del calcio mondiale non è più tanto piccolo. Gli auguri alla sua terza stagione con l’Inter sono conditi con un regalo meritato e speciale.

COMPLEANNO – Simone Inzaghi festeggia oggi il suo terzo compleanno da allenatore dell’Inter. Nei primi due anni ha vinto tre volte la Supercoppa Italiana e due la Coppa Italia, arrivando anche in finale di Champions League. Gli è sempre mancato però lo slancio per la seconda stella, tanto cercata dalla dirigenza già dall’anno successivo all’addio di Antonio Conte. Il mercato non lo ha aiutato spesso, ma Inzaghi ora ha trovato la via del successo.

REGALO – Al 5 aprile, giorno del suo 48esimo compleanno, l’Inter ha 79 punti in Serie A e vede il Milan con il binocolo. Sono 14 i punti di distanza dai cugini, che rischiano anche di ospitare la festa nerazzurra tra poche settimane. Simone Inzaghi sta per farsi il regalo migliore della sua carriera: il primo Scudetto da allenatore! Non lo ha mai centrato sia con la Lazio che con l’Inter, nonostante ci sia arrivato vicino due volte. Fatti i dovuti scongiuri, questa dovrebbe essere l’occasione giusta. Tutta la redazione di Inter-News.it fa gli auguri di buon compleanno al mister, destinato ad entrare nella storia del nostro glorioso club!